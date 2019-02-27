شكرا لقرائتكم 3 تنبيهات متقدمة: أمطار رعدية وضباب وغبار لمدة ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الأرصاد في تنبيهات متقدمة أن الحالة عبارة عن استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المويه والأجزاء المجاورة لها، تمتد إلى ظلم.

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وتبدأ الحالة في تمام التاسعة و20 دقيقة وتستمر حتى الثالثة صباح يوم غد الأربعاء.

كما حذرت الأرصاد من تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب على منطقة عسير وتشمل أبها ومرتفعات المنطقة، وذلك من منتصف الليل وحتى الـ8 صباح الأربعاء.

أما في نجران، فأوضحت الأرصاد أن شرورة وحبونا وبدر الجنوب والأجزاء المجاورة تتعرض إلى رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، وذلك حتى الثامنة صباح غدًا.



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