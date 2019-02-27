حجز موعد رخصة قيادة نساء أو استبدال الرخصة الدولية عبر بوابة أبشر المرور

استخراج رخصة القيادة للنساء عبر خدمة حجز موعد رخصة قيادة نساء من بوابة أبشر المرور أو بوابة رخص القيادة السعودية، بهدف استخراج رخصة جديدة أو استبدال رخصة قيادة دولية، برخصة قيادة سعودية بعد اجتياز الاختبارات النظرية والعملية ورفع المستندات المطلوبة، والحضور في الموعد المحدد لإتمام الاختبارات والحصول على رخصة القيادة للنساء في نفس اليوم، وذلك بعد تعاظم الطلب على استخراج الرخص للمواطن والمقيم عقب صدور الأمر الملكي السامي في محرم 1439 بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وإقرار ما يلزم من قوانين بهذا الشأن.

استخراج رخصة قيادة للنساء تستلزم وجود حساب مستخدم وكلمة مرور على بوابة أبشر الخدمات الإلكترونية، لمن ترغب في الحصول على تلك الخدمة، وبالتالي لابد من زيارة موقع وزارة الداخلية و التسجيل في أبشر وكذلك التسجيل في بوابة رخصة الإلكترونية رفع البيانات والمستندات المطلوبة، ثم تفعيل الحساب بواحدة من الطرق التي تم التنويه عنها على رابط الموقع سواء من خدمات البنوك أو غيرها، وفي حالة استكمال الحساب، سيتم الانتقال إلى خدمة حجز موعد رخصة قيادة نساء أو استبدال الرخصة من خدمات أبشر المرور.

طريقة حجز موعد رخصة قيادة نساء

طريقة حجز موعد رخصة قيادة نساء عقب الانتهاء من الخطوات الموضحة بعالية لفتح حساب مستخدم على بوابة رخصة وموقع أبشر للخدمات الإلكترونية، ستوفر إمكانية حجز موعد للقيام بعمل الاختبارات اللازمة في حالة استبدال الرخصة الدولية، أما إن كانت الرخصة تستخرج لأول مرة، فقد أشارت بعض المصادر لوجود فترة تدريب نظرية وأخرى عملية في مدارس تعليم القيادة يجب اجتيازها قبل استخراج الرخصة.