شكرا لقرائتكم خبر عن الرويلي يوجه بسرعة إنجاز مرفأ الصيد في أملج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله السميري(أملج)

تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس هزاع الرويلي، اليوم (الثلاثاء)، سير العمل في مكتب الوزارة بمحافظة أملج، وانتقل إلى وحدة الثروة السمكية بالمحافظة، حيث كان في استقباله مدير الوحدة المهندس هشام المنزلاوي، واجتمع مع كبار الصيادين ووقف على مشروع مرفأ الصيد بأملج الجاري تطويره، حيث وجه بسرعة إنجاز العمل في الوقت المحدد.

واطلع الرويلي على مصنع الثلج ومحطة الجمعية التعاونية للصيادين، بعد ذلك قام بزيارة وكيل محافظ أملج مسعود المرواني في مقر المحافظة، ثم وقف على موقع مشروع الدعم اللوجستي لشمال البحر الأحمر، الذي يشمل البنية التحتية لقطاع الثروة السمكية، بالإضافة لما يقدمة هذا المشروع من دعم للسياحة من خلال المتحف البحري بجميع عناصره، والمحافظة على المقومات الطبيعية والبيولوجية للبيئة البحرية.