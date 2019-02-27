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الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع بولندا والسويد

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جنيف)

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، اليوم (الثلاثاء) على هامش أعمال الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وزير خارجية جمهورية بولندا ياتسيك تشابوتوفيتش، ووزيرة خارجية مملكة السويد مارجوت وولستروم، كلا على حده.

واستعرض خلال اللقاءين العلاقات الثنائية بين المملكة وبولندا والسويد وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاءين مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد العنقري، والمندوب الدائم للمملكة العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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