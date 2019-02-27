شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع بولندا والسويد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جنيف)

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، اليوم (الثلاثاء) على هامش أعمال الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وزير خارجية جمهورية بولندا ياتسيك تشابوتوفيتش، ووزيرة خارجية مملكة السويد مارجوت وولستروم، كلا على حده.

واستعرض خلال اللقاءين العلاقات الثنائية بين المملكة وبولندا والسويد وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاءين مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد العنقري، والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل.