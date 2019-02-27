سيسكو توافق على توزيع 32.6 مليونا للمساهمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

وافق مجلس إدارة الشركة السعودية الخدمات الصناعية «سيسكو» على التوصية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2018.

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وأفادت الشركة أمس على موقع تداول بأن إجمالي المبلغ الموزع 32.6 مليون ريال، على أن تكون حصة السهم من التوزيع 0.4 ريال، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4%.

وقالت الشركة «إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 81.6 مليون سهم، كما سيعلن عن تاريخ التوزيع بعد انعقاد الجمعية العامة للشركة».

وأضافت أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي سيعلن عن تاريخ انعقادها لاحقا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.