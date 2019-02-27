استقالة 3 أعضاء من مجلس إدارة نماء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافق مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات على استقالة 3 أعضاء من مجلس الإدارة المنتخب أخيرا.

وقالت الشركة في بيان أمس على «تداول» إن أعضاء مجلس الإدارة قد تقدموا باستقالتهم من عضوية مجلس الإدارة في 25 فبراير، ويبدأ سريان هذه الاستقالة من التاريخ نفسه.

وأضافت أن أسباب الاستقالة ترجع لرغبة الأعضاء المستقيلين وحرصهم على توفر الانسجام بين أعضاء المجلس في تبني استراتيجيات جديدة للشركة تتفق مع تطلعات أغلب أعضاء المجلس في دورته الجديدة وإيمانا منهم بأهمية التوافق بين أعضاء المجلس، وحتمية العمل بروح الفريق الواحد، وفسح المجال للأعضاء الجدد لاستكمال فريق العمل لما فيه مصلحة الشركة ومساهميها.

وكانت عمومية «نماء للكيماويات» وافقت في 17 فبراير على إنهاء دورة مجلس الإدارة التي بدأت في 19 أبريل 2018، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ من 17 فبراير 2019 ولمدة ثلاث سنوات مقبلة.

ووافق مجلس الإدارة الجديد خلال اجتماعه الأول الأحد الماضي على تعيين حازم الفردان رئيسا لمجلس الإدارة، وعبدالله العيسى نائبا له.

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الأعضاء المستقيلون:

سعود القصيبي

»عضو غير تنفيذي«

عبدالمحسن العقيلي

»عضو غير تنفيذي«

الدكتور عدنان النعيم

»عضو مجلس إدارة مستقل«