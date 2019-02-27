هيئة السوق تقرر استمرار تعليق سهم وفا للتأمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قرر مجلس هيئة السوق المالية أمس استمرار تعليق تداول أسهم الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين» في السوق لحين صدور قرار من مجلس الهيئة، عند عودة الشركة إلى مزاولة أنشطتها من إصدار أو تجديد وثائق التأمين.

وجرى تعليق سهم «وفا للتأمين» في 12 نوفمبر الماضي لعدم التزامها بالإعلان عن قوائمها المالية (نتائج الربع الثالث لعام 2018 ) خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

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وقرر مجلس هيئة السوق المالية في الأول من يناير الماضي الاستمرار في تعليق تداول أسهم «وفا للتأمين» في السوق، حتى صدور قرار من مجلس الهيئة بناء على ما تقضي به المحكمة التجارية بخصوص طلب الشركة افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لها.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن القرار يأتي بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/6/2هـ، والفقرة الفرعية (4) من الفقرة (أ) من المادة 36 من قواعد الإدراج.

وكانت الشركة أعلنت عن إحالة طلب إعادة التنظيم المالي إلى الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض. ووافقت الدائرة القضائية المختصة أخيرا على افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة «وفا للتأمين».