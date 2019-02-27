السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - غزة قال مركز حقوقي فلسطيني أمس إن الأجهزة الأمنية التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة اعتقلت خلال الأيام الماضية العشرات من عناصر حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذكر المركز أن الاعتقالات جرت على خلفية الدعوات والمشاركة في مسيرات مؤيدة لعباس لمناهضة مسيرات دعت إلى رحيله.



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كانت هذه تفاصيل خبر حماس تعتقل العشرات من عناصر فتح في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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