120 برلمانيا عربيا يحذرون من تفشي الإرهاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الأقصر

أكدت مصر الخطورة التي باتت تشكلها ظاهرة الإرهاب بشكل عام، والتحديات التي يمثلها المقاتلون الأجانب بشكل خاص.

جاء ذلك في إطار المؤتمر الإقليمي حول مكافحة الإرهاب الذي تستضيفه مدينة الأقصر أمس لمدة ثلاثة أيام، بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي، والأمم المتحدة، ومشاركة 120 برلمانيا عربيا ودوليا.

ومن ضمن الحضور في المؤتمر مارتن تشونجونج أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي وماورو ميديكو، المستشار الخاص لوكيل الأمين العام، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة الإرهاب، وعدد من البرلمانيين والخبراء من السعودية والإمارات والأردن والكويت والبحرين والعراق والمغرب والجزائر وقطر والسودان ولبنان وفلسطين وسوريا واليمن وبنجلاديش، وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.