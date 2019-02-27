السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تل أبيب أصدرت محكمة إسرائيلية أمس حكما بالسجن 11 عاما بحق الوزير الإسرائيلي السابق جونين سيجيف المدان بالتجسس لصالح إيران. وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية الشهر الماضي التوصل لاتفاق يمهد لصدور الحكم بحق سيجيف، يتضمن الاعتراف مقابل تخفيف العقوبة، وكشف جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) في يونيو الماضي، أن السلطات أوقفت سيجيف الذي شغل منصب وزير الطاقة بين عامي 1995 و1996، ووجهت له رسميا اتهامات بالعمالة لصالح الاستخبارات الإيرانية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 11 عاما سجن لوزير إسرائيلي تجسس لصالح إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.