برنامج نسائي ثان للتنس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض ينطلق اليوم البرنامج التدريبي الثاني النسائي للتنس الذي تنظمه اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي للعبة على ملاعب معهد إعداد القادة بالرياض. وتم تسجيل 120 متدربة تم تقسيمهن على مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى بمشاركة 60 متدربة، بقيادة 6 مدربات معتمدات من الاتحاد السعودي للتنس وباتباع منهج علمي معتمد من قبل الاتحاد الدولي. ويشتمل البرنامج التدريبي الإحاطة بأساسيات وقوانين اللعبة والمصطلحات الخاصة بها.



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