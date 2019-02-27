مقص الإقصاء في النصر يلاحق غالب ومادو والعنزي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري _ الرياض

تتجه إدارة نادي النصر برئاسة سعود السويلم إلى الاستمرار في إجراء مخالصات مالية مع عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد أن جاءت البداية بنجمي الفريق محمد السهلاوي وأحمد الفريدي، رغم تجديد عقد الأخير لموسمين مطلع الموسم الحالي.

ويأتي ذلك تنفيذا لتقارير إدارية وفنية رفعت إلى صناع القرار في مجلس الإدارة، تشير إلى عدم جدوى استمرار بعض اللاعبين، خاصة أنهم يشكلون أعباء مالية دون تقديم المردود الفني المنتظر في المستطيل الأخضر.

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وسيطال مقص الإقصاء عن الفريق في المرحلة المقبلة لاعب الوسط إبراهيم غالب من خلال عدم تجديد عقده، ومنح الفرصة للوافد الجديد عبدالله الخيبري، كما سيجري استبعاد عبدالله مادو بالتسوية، ومنح الفرصة للمدافع نايف الماس، إضافة إلى إنهاء معضلة حقوق الحارس عبدالله العنزي ومنحه مخالصة نهائية.

ولا تنوي الإدارة الاستعجال في تجديد عقد عبدالعزيز الجبرين حتى يخضع لتقييم فني أخير من قبل المدرب فيتوريا، وفي حالة تأكيد الحاجة إليه ستجري مفاوضته في مطالبه، بعد أن طالب بمبلغ 15 مليون ريال لمدة 3 سنوات.

من جهة أخرى تعمل إدارة النادي لإقناع المدرب فيتوريا باستبعاد المدافع مايكون من القائمة المشاركة في دوري أبطال آسيا، خاصة أن الفحوصات الطبية أكدت غيابه عن مباراتي الوصل الإماراتي وذوب آهن الإيراني، حيث تفضل الإدارة الاستعانة بالمحور البرازيلي بيتروس قبل إغلاق الوقت المحدد لرفع القائمة.

يشار إلى أن المدافع البرازيلي برونو أصبح في جاهزية عالية لقيادة الدفاع بجانب عمر هوساوي أمام الشباب غدا ضمن الجولة الـ 22 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.