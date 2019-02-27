النجم الساحلي يستضيف المريخ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ الرياض
يستضيف النجم الساحلي التونسي نظيره المريخ السوداني اليوم ضمن ذهاب نصف نهائي كأس زايد لكرة القدم.
وتأهل النجم إلى تصف النهائي رغم خسارته في إياب دور الثمانية 0 - 1 أمام الرجاء البيضاوي المغربي، فيما كسب الذهاب 2-1.
في حين عبر المريخ إلى هذا الدور بعد فوزه على مولودية الجزائري 3 - 0 في الإياب على ملعبه في أم درمان، بعد أن تعادل الفريقان ذهابا 0-0 في الذهاب على ملعب 5 يوليو في مدينة الجزائر.
وسيجري الإياب الجمعة بعد المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم.
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