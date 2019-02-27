النخلي يحقق ذهبية 100 متر بدولية فزاع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ دبي حقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة علي النخلي المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 100 متر، في منافسات بطولة فزاع الدولية الـ 11 لألعاب القوى المقامة حاليا في دبي بمشاركة 434 لاعبا ولاعبة يمثلون 49 دولة. وعبر النخلي عن اعتزازه بتحقيق ذهبية السباق التي عدها مصدر فخر واعتزاز لكل رياضيي الوطن. يذكر أن هذه الميدالية هي الخامسة للمنتخب السعودي في البطولة، والثانية للنخلي بعد برونزية سباق 200 متر، فيما نال الذهبية الأولى فهد الجنيدل في سباق 100 متر، وحصد الفضية عبدالرحمن القرشي في سباق 100 متر، وفاز هاني النخلي ببرونزية دفع الجلة.



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