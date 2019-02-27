البروتين أثناء تأدية التمارين الرياضية يحسن الصحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجد باحثون بعد تجارب عدة أن الرياضة تغير في الدهون التي بدورها تفرز بروتينات مفيدة في الدم، بحسب موقع نيوز ميديكال.

وقال قوديير، البروفيسور بكلية الطب بجامعة هارفارد «قبل هذا الاكتشاف كنا نركز على التأثير الإيجابي للعضلات». وأضاف: نتائج بحثنا مهمة لفهم كيفية فرز الجسم للأديبوكينات بفعل التمارين الرياضية، والتي يمكن أن لديها تأثيرات استقلابية مفيدة للجسم. ومن النتائج المهمة أيضا أن حمض اللاكتيك الذي تفرزه العضلات أثناء الرياضة ينتقل إلى الدهون التي بدورها تطلق بروتين عامل النمو المتحول بيتا2 (TGF beta2).

وتشير نتيجة الاكتشاف إلى احتمالية استخدام بروتين TGF beta2 كعلاج لمرض ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي علاج محتمل لمرض السكري - النوع الثاني، وعليه فلا بد من دراسات مفصلة لتحديد سلامة استخدامه كعلاج.