جين مضاد للسرطان يغذي أوراما أخرى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف عدد من الباحثين في جامعة كاليفورنيا احتمالية أن يقوم الجين الذي يعرف بـ «حارس المجينات البشرية»، والذي يشتهر بمكافحته لبعض أنواع السرطانات، بتمويل وتحفيز بعض الأورام السرطانية الأخرى، وذلك كما ورد في موقع Albuquerquel Journal.

وتشير الدراسة إلى أن الجينات التي نعتقد أنها تكافح السرطان هي بشكل آخر تغذي أوراما سرطانية أخرى، وأوضحت أن السرطان لا يعدو كونه جينا سرطانيا خاملا، وليس مرضا، وأنه كلما ازدادت معرفتنا بالفروقات الواقعة بين أنواع السرطان المختلفة كان وصولنا إلى الوقاية والعلاج أكبر، إذ عادة ما يتدرج السرطان في تطوره.