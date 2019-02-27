عرض لوحة للفنان الإيطالي الدو موندينو في لندن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تعرض لوحة مبدئية على مشمع للفنان الإيطالي الدو موندينو في معرض فني بلندن في 22 مارس، بحسب ما ذكر موقع Blouin Artinfo. ويركز هذا المعرض على آخر عمل رئيسي لموندينو، والذي بدأ في منتصف الثمانينات، حيث اشتهر الدو موندينو باستخدامه المواد العضوية مثل الكراميل والشوكولاته في أعماله، وبإحساسه الفكاهي العميق الذي جعل منه فنانا فريدا ومميزا بين نظرائه الإيطاليين، حيث تتخلل لوحاته إضافات ثلاثية الأبعاد تجمع في الوقت نفسه بين السخرية والرموز الثقافية والأساطير.



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