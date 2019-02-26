السعودية اليوم / ورشة عمل بالجامعة العربية لتوظيف الإعلام لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف



القاهرة 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

تنظم جامعة الدول العربية "قطاع الإعلام والاتصال -إدارة البحوث والدراسات الإستراتيجية" بعد غد ورشة عمل بشأن "توظيف الإعلام وتكنولوجيا الاتصال لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف".

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير بدر الدين علالي: " إن الورشة تستهدف مساعدة الدول الأعضاء بالجامعة العربية في تطوير المؤسسات الإعلامية لتتمكن من القيام بأدوار أكثر فاعلية في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمعات العربية، وعلى وجه الخصوص قضية الإرهاب التي تطرح نفسها بقوة على المشهد السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة العربية".

ولفت علالي النظر إلى أن الورشة ستناقش عددًا من المحاور منها الإعلام، والإعلام الرقمي وخطاب الكراهية والتطرف، ودور وسائل الإعلام العربي ومدى تأثيرها على المجتمع إلى جانب عرض تجارب لعدد من الدول العربية لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف.

// انتهى //

23:41ت م

0334



القاهرة 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واستنظم جامعة الدول العربية "قطاع الإعلام والاتصال -إدارة البحوث والدراسات الإستراتيجية" بعد غد ورشة عمل بشأن "توظيف الإعلام وتكنولوجيا الاتصال لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف".وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير بدر الدين علالي: " إن الورشة تستهدف مساعدة الدول الأعضاء بالجامعة العربية في تطوير المؤسسات الإعلامية لتتمكن من القيام بأدوار أكثر فاعلية في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمعات العربية، وعلى وجه الخصوص قضية الإرهاب التي تطرح نفسها بقوة على المشهد السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة العربية".ولفت علالي النظر إلى أن الورشة ستناقش عددًا من المحاور منها الإعلام، والإعلام الرقمي وخطاب الكراهية والتطرف، ودور وسائل الإعلام العربي ومدى تأثيرها على المجتمع إلى جانب عرض تجارب لعدد من الدول العربية لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف.// انتهى //23:41ت م0334

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