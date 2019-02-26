السعودية اليوم / إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية



القاهرة 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري، اليوم لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح واضطراب حالة البحر.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أنه تم إيقاف جميع الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية كافة، حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية والأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

// انتهى //

23:20ت م

0329



القاهرة 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري، اليوم لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح واضطراب حالة البحر.وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أنه تم إيقاف جميع الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية كافة، حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية والأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.// انتهى //23:20ت م0329

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