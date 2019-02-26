السعودية اليوم / الأرصاد تنبه عن تأثر منطقة نجران بعوالق ترابية مثارة



نجران 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة وحبونا وبدر الجنوب، والأجزاء المجاورة لها.

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن الحالة تنتهي عند الساعة الثامنة من صباح يوم غد الأربعاء

// انتهى //

23:05ت م

0325



نجران 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة وحبونا وبدر الجنوب، والأجزاء المجاورة لها.وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن الحالة تنتهي عند الساعة الثامنة من صباح يوم غد الأربعاء// انتهى //23:05ت م0325

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