السعودية اليوم / وكيل أمين منطقة تبوك للخدمات يرفع شكره للقيادة الرشيدة بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة



تبوك 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

رفع وكيل أمين منطقة تبوك للخدمات المهندس إبراهيم أحمد الغبان, الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأوضح أن هذه الثقة الغالية ستكون بعون الله خير حافز له في تقديم البذل والعطاء لخدمة الدين والمليك والوطن, معربًا عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على دعمه المتواصل والمستمر للقطاع البلدي في منطقة تبوك, كما وجه شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي.

وسأل وكيل أمين منطقة تبوك للخدمات في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يعينه على أداء مهامه ومسؤولياته على الوجه الذي يرضاه عنه وأن يحفظ قيادتنا، ويديم على بلاد الحرمين أمنها وعزها ورخاءها وازدهارها واستقرارها.

// انتهى //

20:48ت م

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تبوك 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسرفع وكيل أمين منطقة تبوك للخدمات المهندس إبراهيم أحمد الغبان, الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة " مهندس مستشار معماري " بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.وأوضح أن هذه الثقة الغالية ستكون بعون الله خير حافز له في تقديم البذل والعطاء لخدمة الدين والمليك والوطن, معربًا عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على دعمه المتواصل والمستمر للقطاع البلدي في منطقة تبوك, كما وجه شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي.وسأل وكيل أمين منطقة تبوك للخدمات في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يعينه على أداء مهامه ومسؤولياته على الوجه الذي يرضاه عنه وأن يحفظ قيادتنا، ويديم على بلاد الحرمين أمنها وعزها ورخاءها وازدهارها واستقرارها.// انتهى //20:48ت م0285

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