شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يلتقي وزيري خارجية السويد وبولندا والان نبدء بالتفاصيل

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير على هامش أعمال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم وزيرة خارجية مملكة السويد مارجوت وولستروم.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة والسويد وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

كما التقى "الجبير"، وزير خارجية جمهورية بولندا ياتسيك تشابوتوفيتش.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وبولندا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاءين مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل.