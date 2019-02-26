شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يلتقي وزيري خارجية السويد وبولندا والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة والسويد وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.
كما التقى "الجبير"، وزير خارجية جمهورية بولندا ياتسيك تشابوتوفيتش.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وبولندا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.
حضر اللقاءين مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل.
كانت هذه تفاصيل خبر «الجبير» يلتقي وزيري خارجية السويد وبولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.