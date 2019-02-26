شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تمنح جائزتها لفيلم ينشر الاعتدال والان نبدء بالتفاصيل

منحت منظمة التعاون الإسلامي؛ جائزتها لأفضل فيلم وثائقي ينشر الاعتدال ويعزز من ثقافة الشعوب، وذلك على هامش مهرجان الأفلام والتلفزيون الأفريقي (فيسباكو) الذي تستضيفه واجادوجو، عاصمة بوركينا فاسو تحت شعار "ذاكرة ومستقبل دور السينما الأفريقية".

وفاز بالجائزة المخرج السينمائي بازييه سيبري من بوركينا فاسو عن فيلمه الوثائقي "الأرض التي شهدت ولادتي" ويتحدث عن الهجرة والانتماء والعدل والسلام، وقدم المخرج السينمائي شكره لمنظمة التعاون الإسلامي على منحه الجائزة، مؤكدًا أنها المرة الأولى التي يفوز بها بعد نحو 10 أعوام من المشاركة في المهرجانات.

وقالت المديرة العامة للشؤون الثقافية والاجتماعية والأسرة بمنظمة التعاون الإسلامي، مهلة بنت أحمد: إنه من المهم "تعزيز التعددية والتنوع الثقافي الذي يساهم في تحقيق أهدافنا من السلام والتعايش وبالتالي فإننا ملتزمون بنشاط التعاون بين الدول الأعضاء، ولا سيما في مجالات الثقافة والفنون والأدب والموسيقى والأفلام السمعي والبصري".

وأضافت: أن هذا المهرجان من أفضل المنصات للتناغم بين العمل السياسي والاجتماعي والثقافي وإننا سعداء لمنح الجائزة الخاصة الأولى لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الفيلم الذي واكب المعايير الخاصة، للنهوض بالتسامح، ونشر التنمية المستدامة، والعيش مًعا بين شعوب الدول الأعضاء مهما كانت خلفياتهم الثقافية والاجتماعية والدينية.