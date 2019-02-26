شكرا لقرائتكم وزارة البيئة والمياه والزراعة تقدم 10 معلومات عن شجرة البن العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

سلطت وزارة البيئة والمياه والزراعة الضوء على شجرة البن العربي بالجزيرة العربية، مؤكدةً أنها منذ القدم.

وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة: إن شجرة البن العربي من أجود أنواع القهوة بالعالم، لافتةً إلى أن شجرة البن صغيرة معمرة دائمة الخضرة ويقل إنتاجها بعد 30 سنة، وتحتاج إلى التشبيب، وتحتاج إلى 25 لترًا من الماء في الرية الواحدة.

Advertisements

وتابعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن شجرة البن تحتاج إلى شتاء دافئ خالٍ من الصقيع وصيف معتدل، كما أنها لا تُروى في بداية الشتاء لتحفيزها على الإزهار، كما أن شجرة البن تجود زراعتها في ارتفاع 800- 2000 متر عن سطح البحر، كما أنها تزهر في الربيع وتنضج ثمارها عند احمرارها، وتجفف الثمار على سطح منفذ للهواء لـ20 يومًا.

ونوهت وزارة البيئة والمياه والزراعة بأن شجرة البن تُزرع بالمملكة في جازان والباحة وعسير والطائف، وأن زراعة البن من مستهدفات برنامج التنمية الريفية الزراعية.



مختارات وظائف في وزارة البيئة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام



الإطاحة بثلاثيني تحرش جسديًا بامرأة في مطعم بالرياض مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.