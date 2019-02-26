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وزارة البيئة والمياه والزراعة تقدم 10 معلومات عن شجرة البن العربي

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

سلطت وزارة البيئة والمياه والزراعة الضوء على شجرة البن العربي بالجزيرة العربية، مؤكدةً أنها منذ القدم.

وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة: إن شجرة البن العربي من أجود أنواع القهوة بالعالم، لافتةً إلى أن شجرة البن صغيرة معمرة دائمة الخضرة ويقل إنتاجها بعد 30 سنة، وتحتاج إلى التشبيب، وتحتاج إلى 25 لترًا من الماء في الرية الواحدة.

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وتابعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن شجرة البن تحتاج إلى شتاء دافئ خالٍ من الصقيع وصيف معتدل، كما أنها لا تُروى في بداية الشتاء لتحفيزها على الإزهار، كما أن شجرة البن تجود زراعتها في ارتفاع 800- 2000 متر عن سطح البحر، كما أنها تزهر في الربيع وتنضج ثمارها عند احمرارها، وتجفف الثمار على سطح منفذ للهواء لـ20 يومًا.

ونوهت وزارة البيئة والمياه والزراعة بأن شجرة البن تُزرع بالمملكة في جازان والباحة وعسير والطائف، وأن زراعة البن من مستهدفات برنامج التنمية الريفية الزراعية.


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