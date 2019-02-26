الان تتابع الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على هذه المناطق غدا.. وتنبيهات من الرياح المثيرة للأتربة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدرت هيئة الأرصاد إنذارات مبكرة، تتوقع بدء نشاط في الرياح السطحية من بعد منتصف الليل على مناطق القصيم وحائل والرياض والشرقية والمدينة المنورة وتستمر حتى مساء الغد.

كما توقعت هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة القصيم مع احتمالية استمرارها إلى يوم غد، قد تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة وحبونا وبدر الجنوب، والأجزاء المجاورة لها. وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن الحالة تنتهي عند الساعة الثامنة من صباح يوم غد الأربعاء.