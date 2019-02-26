رقم حساب المواطن السعودي للإتصال مجاناً للشكاوي ومعرفة المواعيد

نعرض لكم رقم حساب المواطن أو رقم تليفون حساب المواطن في السعودية لتقديم شكاوي وإعتراضات مجاناً، يمكن معرفة حساب المواطن وخدمة العملاء تحت إسم “citizen care” ويمكنك الإتصال من خلال موقع حساب المواطن الإلكترونية، وطبعاً المواعيد خاصة لإستقبال الإتصالات من المواطنين السعوديين، للإستفسار عن ما يخص برنامج حساب المواطن، ويمكن معرفة التسجيل في حساب المواطن السعودي في هذا المقال.

رقم حساب المواطن السعودي

يمكن من هذا الموضوع معرفة رقم شكاوي حساب المواطن للإعتراض والشكاوي، أو معرفة رقم حساب المواطن، أو معرفة رقم تليفون المواطن، أو رقم إتصال حساب المواطن السعودي، كل هذه مصطلحات أو مسميات حول رقم حساب المواطن.

رقم تليفون حساب المواطن

الخدمة وسيلة الإتصال مواعيد العمل رقم حساب المواطن 19912 من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً خدمة العملاء على تويتر اضغط هنا من الساعة مساءً حتى الساعة 11 مساءً كل يوم ماعدا الجمعة والسبت مواقع بوابة حساب المواطن الإلكترونية اضغط هنا تستقبل طلبات المواطنين كل يوم

التسجيل في حساب المواطن

بالنسبة للمرأة

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يمكن التسجيل في حساب المواطن للمرأة، في حالة كانت مطلقة أو أرملة، يتطلب تقديم وثائق متعددة وهي (صك إعالة، أو صلك ولاية أو صك حصر ورثة الأرملة أو إثبات الإحتضان أو التسجيل من خلال رقم تليفون حساب المواطن الذي ذكرته في الجدول).

بالنسبة للرجل

يمكن للفرد الأعزب التسجيل في حساب مُستقل ويكون عمرة ما بين 18 و 24 عاماً، ويسكن في سكن مستقل عن العائلة، ويجب عليه أن يقوم بتسجيل عقد إيجار سكني في شبكة إيجار، ويجب أن يرفق صورة من العقد الموحد، ويجب أن يستعين بشبكة إيجار، ويمكن التواصل مع البرنامج من خلال الموقع الرسمي أو الحساب الرسمي لخدمة العملاء مجاناً.