حاسبة بنك التسليف الجديدة على النظام الجديد لبنك التنمية الاجتماعية

حاسبة بنك التسليف الجديدة، ومن المعروف أن قروض بنك التنمية الاجتماعية الهدف منها مساعدة الأسر وإصلاح الوضع الاجتماعي بالنسبة للأسر والشباب، ويقدم بنك الائتمان العديد من القروض الاجتماعية (قرض العائلة ، قرض الترميم ، قرض الزواج)، وفي شهر ذو القعدة 1438، قام مصرف التنمية الاجتماعية والادخار ببعض التعديلات علي القروض، وإضافة ألية جديدة لاستحقاق القروض.

حاسبة بنك التسليف الجديدة

هناك العديد من الأسئلة حول كيفيه حساب أقساط قرض بنك التسليف بعد التحديث الجديد لها، حيث يختلف الوضع بالنسبة للعديد من المتقدمين علي القروض الاجتماعية، ومن خلال موقعنا نجوم مصرية سوف نقوم بشرح طريقة حساب أقساط القروض عبر الحاسبة الجديدة.

طريقة حساب القروض عبر حاسبة بنك التسليف

وقد تم إنشاء هذه الأله الحاسبة لكثرة الأسئلة حول كيفية حساب أمكانية الحصول علي قرض أم لا، فيما يلي شرح لكيفية استخدام حاسبه القرض البنكي:-

في المربع الأول (الحد الائتماني للأقساط): هذه قيمة ثابته من مؤسسة النقد السعودي التي هي 33 ٪، يجب أن لا تتغير.

في المربع الثاني، ادخل الراتب الإجمالي لمقدم الطلب: هذه قيمة متغيرة لمقدم الطلب، قم بكتابة الراتب الذي يتم إيداعه لك شهريا من صاحب العمل.

انقر علي كلمة (احسب) وستري نتيجة الحد الائتماني للأقساط التي تبلغ 33% من راتبك.

بعد أظهار النتيجة، يمكنك إجراء عملية حسابية أخري، وهي “النتيجة، مجموع الأقساط التي لديك في البنوك الأخرى) وستري النتيجة النهائية.