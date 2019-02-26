وزير الاقتصاد والتخطيط: الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد يؤكد جاذبية أسواق المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أن صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بالموافقة على الترخيص لبنك (ستاندرد تشارترد) بفتح فرع له في المملكة له عدة أبعاد بما يمثله من فرصة للبنوك العالمية في المملكة من مشاريع تمويلية وسندات، مشيرا إلى أهمية انضمام المملكة أخيرا للمؤشرات العالمية وما يمكن أن تقدمه هذه البنوك للاقتصاد المحلي.

وبين أن البنوك العالمية التي تعمل في كثير من الدول لها معايير قوية جدا للدخول في الأسواق، وتعمل بحثا عميقا على قدرة البلد من ناحية تشريعية ومن ناحية الفرص ومن ناحية الموارد البشرية، مشيرا إلى أن قرار البنك بأن يكون له فرع في المملكة العربية السعودية يعكس جاذبية أسواقها.