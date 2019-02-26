خالد الفيصل يدشن فعاليات احتفال غرفة جدة بمرور 75 عاما على تأسيسها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي جدة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل مساء اليوم فعاليات احتفال غرفة جدة بمرور 75 عاما على تأسيسها، وذلك بمركز جدة للمنتديات بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد ونائب أمير مكة الأمير بدر بن سلطان، والأمراء والوزراء ورؤساء وأعضاء الغرفة السابقين والحاليين وممثلي مجتمع الأعمال.

وفور وصوله مقر الاحتفال بدأ برنامج الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة، حيث استهل نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بترجي الحفل بكلمة أثنى خلالها على الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين لهذه الذكرى الغالية المتمثلة في مرور 75 عاما على تأسيس أول غرفة سعودية وضع بذورها الملك المؤسس – رحمه الله - لتعد علامة بارزة في منظومة النهضة التنموية التي عاشتها المملكة على مختلف الأصعدة.

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وقال: تشريفكم لهذا الحدث له أكبر الأثر في تتويج هذه الفعالية التي ترسم المكانة البارزة لغرفة جدة وترسيخ دورها ووجودها كمؤسسة فعالة وضعت نصب عينيها تطوير خدمات منتسبيها في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية والمهنية، منوها بما شهدته الغرفة طيلة هذه المسيرة من تطورات وتوسعات على المستويين الإداري والتنظيمي لتحسين خدماتها واستشرافها للمستقبل وتنفيذها منظومة كبيرة من البرامج والمشروعات التي تتعايش مع رؤية المملة 2030.

عقب ذلك ألقى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي كلمة شكر فيها الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان، مستذكرا العمل مع غرفة جدة كرجل أعمال، وأستاذ جامعي، وكأمين عام لها ضمن أعضاء ورجال أعمال أوصلوا هذا الكيان إلى مستويات متقدمة شهدت معها الغرفة العديد من التطورات والنهضة الشاملة على جميع المستويات، وحجز مكانة مميزة لها في منظومة الغرف التجارية بالمنطقة، وترسيخ مفاهيم أصيلة للعمل التجاري المتطور وخلق حركة تجارية نشطة وواسعة تعود بالأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني.

وقال: إن فكرة إنشاء الغرفة انبثقت منذ 75 عاما من نخبة من البيوت التجارية بجدة، وأخذت زمام المبادرة في تأسيس منتدى جدة الاقتصادي ووضع المملكة على خارطة المنتديات العالمية، وإطلاق مهرجان جدة غير كأول مهرجان سياحي تشهده المملكة. وتطرق إلى تكريس الغرفة جهودها في تعزيز قدرات القطاع الخاص الاستثمارية وتهيئة السبل لمواجهة التحديات الآنية والمتغيرات المستقبلية في بيئة الأعمال وتنشيط دوره في خطط التنمية الوطنية.

عقب ذلك كرم أمير منطقة مكة الرعاة والمشاركين وعددا من الشخصيات التي لها مكانة في تطور الغرفة ونهضتها، وتم التقاط الصور التذكارية مع رؤساء الغرفة وأعضائها السابقين والحاليين وفرق العمل بهذا الاحتفال.