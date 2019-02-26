رابط نظام فارس الجديد الخدمة الذاتية لتقديم الإجازات والحصول على تعريف بالراتب

دخول رابط تسجيل نظام فارس الجديد للتسجيل في الخدمة الذاتية لوزارة التعليم السعودية، هو أحد الأنظمة الفرعية التي تتبع نظام الموارد البشرية، ويوفر نظام فارس مجموعة من الخدمات التي يقدمها للموظفين سواء كان هذا الموظف معلمًا أو إداري أو يمكنه الحصول على جميع الخدمات التي يقدمها هذا النظام، ويمكنه الحصول على جميع الموافقات الضرورية من قبل مالكي الصلاحية بشكل إلكتروني، وسنتعرف على كيفية فتح حساب على نظام فارس الخدمة الذاتية والحصول على بيانات المستخدم، وبالتالي الحصول على كشف تعريف بالراتب وتقديم طلبات الحصول على الإجازات، وبيانات المعلمين والموظفين لاستكمال متطلبات حركات النقل الخراجي والداخلي.

يشتمل نظام فارس على جميع المعلمين والمدرسين في المملكة العربية السعودية، وهو واحد من أهم الأنظمة لجميع المعلمين والمدرسين في المملكة، يوفر نظام الخدمة الذاتية في فارس الكثير من الخدمات الذاتية المختلفة مثل الموظف للاستفسار عن الراتب، وكذلك إمكانية تعديل أو تجديد هذه الإجازات، أو حتى زيادة مدة هذه طلب اجازة مرضية أو غيرها من خلال نظام فارس، يمكن للموظف أن يطلب دالات وأن يستفسر عنها، فما هي طريق فتح حساب على رابط نظام فارس الجديد للحصول على الخدمات الكثيرة المقدمة من وزارة التربية والتعليم في السعودية.

تسجيل في رابط نظام فارس الجديد

طريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية من خلال الدخول على رابط نظام فارس الجديد، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، ثم اختيار رابط إنشاء حساب مستخدم جديد، ويوجد خدمات استعادة كلمة المرور أو تفعيل حساب مستخدم، سيتم التطرق اليهم من خلال الشرح، بعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال البيانات الأساسية ومنها البريد الإلكتروني ورقم الحساب البنكي ورقم هاتف، حيث يتم استقبال رسالة ببيانات كلمة السر على البريد الإلكتروني، ورسالة نصية على رقم الهاتف بها كود تفعيل حساب المستخدم، ثم ترسل بيانات الحساب بها اسم المستخدم وكلمة المرور على البريد الإلكتروني وبه رابط الدخول على موقع نظام فارس.

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تغير كلمة المرور المؤقتة يمكن تنفيذه مع تسجيل الدخول لأول مرة على حساب المستخدم بعدها يومن التعرف على الخدمات المتاحة من حساب المعلم أو الموظف وفق الصلاحيات التي يقدمها موقع نظام فارس 1440 لمنسوبي وزارة التعليم السعودية.

نظام فارس الخدمة الذاتية

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية للمعلم أو الموظف هي من خدمات الموارد البشرية، والتي تضم عدة خدمات من بينها تقديم طلب الإجازات وكشف تعريف بالراتب، وغيرها من خدمات المعلم و الإداري سنوضح تفاصيلها فيما بعدها.

نظام فارس تعريف بالراتب 1440

من الخدمات الهامة التي تشهد ضغط مستمر من قبل المستخدمين على نظام فارس، خدمة نظام فارس تعريف بالراتب للحصول على التفاصيل حول إجمالي قيمة الرواتب والمكافآت التي قد تمنح للموظفين أو المعلمين، ويتم الدخول عليه من خدمات الخدمة الذاتية للموظف ثم طباعة كشف تعريف بالراتب.

المزيد من الخدمات عبر رابط نظام فارس الجديد من خدمات نظام فارس الخدمة الذاتية للمعلم والموظف أو الإداري.