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صحيفة الخليج 365 الإلكترونية – الرياض
نقلت "سبوتنيك" عن جدول أعمال البيت الأبيض، أنه جرى تخصيص حوالي ساعتين للقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، غداً (الأربعاء)
وأفاد الجدول بأنه جرى تخصيص 20 دقيقة من وقت اللقاء ليتواصل الرئيسان على انفراد، ثم متابعة المفاوضات على طاولة العشاء، وذلك تزامناً مع وصول "ترامب" اليوم إلى العاصمة الفتنامية هانوي للاجتماع مع الزعيم الكوري في ثاني قمة تجمعهما.
ولم يصدر أي بيان رسمي بعد عن مكان عقد القمة حتى بعد نزول "ترامب" من طائرة الرئاسة "ايرفورس وان".
"ترامب" و"كيم" يجتمعان لمدة ساعتين.. 20 دقيقة منهما على انفرادصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-26
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية – الرياض
نقلت "سبوتنيك" عن جدول أعمال البيت الأبيض، أنه جرى تخصيص حوالي ساعتين للقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، غداً (الأربعاء)
وأفاد الجدول بأنه جرى تخصيص 20 دقيقة من وقت اللقاء ليتواصل الرئيسان على انفراد، ثم متابعة المفاوضات على طاولة العشاء، وذلك تزامناً مع وصول "ترامب" اليوم إلى العاصمة الفتنامية هانوي للاجتماع مع الزعيم الكوري في ثاني قمة تجمعهما.
ولم يصدر أي بيان رسمي بعد عن مكان عقد القمة حتى بعد نزول "ترامب" من طائرة الرئاسة "ايرفورس وان".
26 فبراير 2019 - 21 جمادى الآخر 1440
11:25 PM
لم يصدر أي بيان رسمي عن مكان القمة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية – الرياض
نقلت "سبوتنيك" عن جدول أعمال البيت الأبيض، أنه جرى تخصيص حوالي ساعتين للقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، غداً (الأربعاء)
وأفاد الجدول بأنه جرى تخصيص 20 دقيقة من وقت اللقاء ليتواصل الرئيسان على انفراد، ثم متابعة المفاوضات على طاولة العشاء، وذلك تزامناً مع وصول "ترامب" اليوم إلى العاصمة الفتنامية هانوي للاجتماع مع الزعيم الكوري في ثاني قمة تجمعهما.
ولم يصدر أي بيان رسمي بعد عن مكان عقد القمة حتى بعد نزول "ترامب" من طائرة الرئاسة "ايرفورس وان".
، "ترامب" و"كيم" يجتمعان لمدة ساعتين.. 20 دقيقة منهما على انفراد ،
المصدر : الخليج 365
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