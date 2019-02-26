، مرور عنيزة يضبط 2 من الشباب الراقصين ويلاحق بقية المتورطين ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تحريات مكثفة عقب انتشار فيديو لهم بمواقع التواصل الاجتماعي

ضبط مرور عنيزة شابين تمايلا رقصًا عند إحدى الإشارات المرورية، على مرأى من الحضور، وعلى أصوات المركبات الصاخبة، بعد تركيب أجهزة تصدر هذه الأصوات وتخرج شررًا من النيران.

وعلمت "الخليج 365" أن مرور عنيزة تابع الفيديو بعد انتشاره بمواقع التواصل الاجتماعي، وبعد عمليات تحرٍ واسعة، تم ضبط مالكيّ المركبتين من نوع هايلوكس ٢٠٠٢ و٢٠٠٤ غمارة وإيداعهما التوقيف مع حجز المركبتين والبحث عن بقية المتورطين.