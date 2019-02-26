، "علا وسارة" بالمرحلة الابتدائية تتميزان بورقة عمل بحثية بالمؤتمر العلمي الـ 12 في الشرقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - عن الاستخدام السلبي لمصادر الطاقة التقليدية في إعاقة التنمية السياحية بالطائف

تميزت الطالبتان علا السفياني وسارة الظهراني من الصف السادس بالمدرسة الابتدائية 58 بمحافظة الطائف من خلال عرضهما لورقة عمل بحثية بعنوان "دور الاستخدام السلبي لمصادر الطاقة التقليدية في إعاقة التنمية السياحية بمحافظة الطائف".

وكان من وجهة نظر طالبات ومعلمات الابتدائية 58 بالطائف في المؤتمر العلمي الثاني عشر بقيادة الطلبة في المنطقة الشرقية والذي أقيم تحت عنوان (الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة) محور (الطاقة التقليدية أو المستنفذة)، والتأثير السلبي للطاقة الحالية على البيئة واقتصاديات الطاقة التقليدية والاحتياطات ومدة كفاية المخزون في المملكة (للمرحلة الابتدائية).

وتنبع أهمية ورقة العمل هذه من الحاجة إلى فهم ورصد ظاهرة التلوث البيئي في علاقتها بمجال تنمية السياحة في مدينة الطائف، والتعرف على الوسائل التي يمكن من خلالها الحد من هذه الظاهرة، وما يمكن أن تقوم به الهيئة العليا للسياحة، والهيئات الأخرى المعنية والمهتمة بهذا المجال من قبل أمانة وبلديات محافظة الطائف، من أنشطة ومشاريع سياحية، لتقليل درجات التلوث البيئي وإيجاد مصادر بديلة للطاقة التقليدية من ناحية، ولتحقيق نقلة نوعية للخدمات والتجهيزات السياحية- أي تدعيم عوامل الجذب.

ولا شك أن ذلك، كما أوضحت خطة التنمية السابعة (1420-1425هـ، ص 271)، سوف يساعد على زيادة وتحسين المقدرة التنافسية للسياحة الداخلية لتشجيع المواطنين على عدم الإقبال على السياحة خارج المملكة، مما ينعكس أثره إيجابياً على قطاع السياحة بحيث يصبح قطاعاً اقتصادياً منتجاً وإيجابياً من النواحي الاجتماعية والثقافية والبيئية، وبحيث يساهم أيضاً في توفير وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة تحقيقاً لرؤية 2030م في رسم المملكة كواجهة سياحية متميزة على الخريطة السياحية العالمية.

وركزت ورقة العمل على خطورة الاستخدام السلبي لمصادر الطاقة التقليدية على التنمية السياحية بمحافظة الطائف والتي تعد أهم المناطق السياحية فمحافظة الطائف تتميز بكونها مدينة سياحية وزراعية نقية، وبسبب السياحة انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الاستخدام السلبي للفحم والحطب وغيرها من مصادر الطاقة التقليدية وكذلك الاستخدام السيئ للبلاستيك مما يشكل تلوثاً بيئياً، وهذا يعتبر من أخطر التحديات التي تواجه التنمية السياحية في كثير من بلاد العالم.

وجاء تحديد مشكلة الورقة في الأسئلة التالية: ماهي أهم الجوانب السلبية المتعلقة بالتلوث البيئي في محافظة الطائف وما مصادر هذه المعلومات؟ وما درجة التلوث البيئي الناتج عن استهلاك الطاقة التقليدية في المواقع السياحية بمدينة الطائف؟ وهل يعتبر التلوث البيئي من معوقات التنمية السياحية بمحافظة الطائف؟ وكيف يمكن تحقيق إمكانيات التنمية المستدامة للسياحة بمدينة الطائف؟ وما هي أهم وسائل الحد من التلوث البيئي في مدينة الطائف؟.

وتهدف هذه الورقة إلى قياس المعلومات عن أهم الجوانب المتعلقة بالتلوث البيئي في منطقة الطائف، وتحديد مصادر هذه المعلومات، وكذلك التعرف على درجة التلوث البيئي بالنفايات المختلفة الناتجة عن استهلاك الطاقة التقليدية في المواقع السياحية بمنطقة الطائف، وأيضاً استكشاف إمكانيات التنمية السياحية في الطائف، بالإضافة إلى تحديد أهم معوقات التنمية السياحية بمدينة الطائف، وكذلك التعرف على أهم وسائل الحد من التلوث البيئي الناتج عن استخدام مصادر الطاقة التقليدية في مدينة الطائف.

وخلصت ورقة العمل إلى عدد من النتائج كان من أهمها: أن الاعتماد على الطاقة التقليدية له أثر سلبي واضح على تلوث البيئة وبالتالي عزوف السياح عنها، من غير الكافي الإعتماد على الطاقة التقليدية لتلبية حاجة التنمية المستدامة المرتبطة بالسياحة في محافظة الطائف فلابد من إيجاد مصادر بديلة للطاقة تكون آمنة واقتصادية.

وأوصت الورقة بالتوسع في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كبديل للطاقة الحالية بهدف التقليل من آثار التلوث البيئي الذي يخلفه استخدام الطاقة التقليدية، إدخال التوعية البيئية كمقرر منفصل في التعليم كجزء من المقررات الدراسية لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة، والاهتمام بإيجابيات وعوامل الجذب السياحي بمحافظة الطائف والتركيز عليها في محتوى الحملات الإعلامية والتطوعية التي تستهدف توعية المواطنين بمزايا وإمكانيات المدينة وضرورة تنمية السلوكيات الصديقة للبيئة بينهم.

كما أوصت بالتعامل جدياً مع السلبيات التي تواجه التنمية المستدامة للسياحة في محافظة الطائف وذلك بفرض عقوبات مالية للمخالفين سواء من الأفراد أو المؤسسات والقطاعات العامة أو الخاصة، فتح مراكز خاصة لتدريب القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة على استخدام مصادر الطاقة البديلة (الشمسية-وطاقة الرياح...)تحت إشراف كوادر عالمية.

وانطلاقاً من الاستنتاجات التي توصلت لها الورقة قدمت الطالبتان بعض الرؤى المستقبلية التي قد تسهم في الحد من هذه الظاهرة وهي كالتالي: الاهتمام بتطوير تكنولوجيا الطاقات المتجددة للحد أو التقليل من استهلاك الطاقة التقليدية التي تؤثر بشكل سلبي كبير على البيئة، ورفع مستوى التثقيف البيئي لدى المواطنين بشكل أكبر من خلال وسائل الإعلام المختلفة وعدم إغفال إمكانية تصميم تطبيقات ذكية للإسهام في تحقيق هذه الرؤية، وكذلك رفع معايير المدن الصحية والحرص على تشكيل لجان متابعة في كل مدينة، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التطوعية في المدارس والجامعات ونوادي الأحياء والتي من شأنها الاهتمام بالغطاء النباتي ونظافة البيئة مثل: برنامج تشجير، برنامج الحي الصحي أو برنامج الحي الصديق للبيئة ( برامج مقترحة من الباحثات).

وختاماً، تقدمت الباحثتان بجزيل الشكر والعرفان لمن دعمهما وساندهما بدءاً بأسرتيهما ومعلماتهما المشرفات على البحث؛ فاتن الشهراني ورائدة النشاط سميرة الثبيتي وقائدة المدرسة المبدعة: عيشة الحارثي، وإلى إدارة نشاط الطالبات ممثلة في المشرفة التربوية صالحة السفياني رئيسة المجال العلمي.