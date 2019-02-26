، شاهد.. حملة الفجر بمكة تضبط 189 شخصًا من المخالفين ومجهولي الهوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - جرى إعداد المحاضر اللازمة لهم وتسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي

نفَّذت الجهات الأمنية بقيادة شرطة العاصمة المقدسة، بمشاركة عدد من الجهات الأمنية وشركة الكهرباء والهلال الأحمر، حملة ميدانية على مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية امتدادًا لحملة "وطن بلا مخالف".

وفي التفاصيل، بدأت الحملة الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل ليوم الاثنين، وانتهت مع ساعات الفجر من صباح يوم الثلاثاء. وشملت الحملة أحياء وادي جليل والمنصور - حارة يمن -وحوش بكر.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد (189) مخالفًا لنظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية من جنسيات مختلفة، فيما جرى إعداد المحاضر اللازمة لهم، وتسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي.

وتولى مندوب شركة الكهرباء توثيق أرقام عدادات الكهرباء للمنازل التي كانت تؤوي مخالفين تمهيدًا لتطبيق العقوبات بحقهم.

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