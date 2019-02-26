، شاهد.. حملة الفجر بمكة تضبط 189 شخصًا من المخالفين ومجهولي الهوية ،

- 1/13
- 2/13
- 3/13
- 4/13
- 5/13
- 6/13
- 7/13
- 8/13
- 9/13
- 10/13
- 11/13
- 12/13
- 13/13
نفَّذت الجهات الأمنية بقيادة شرطة العاصمة المقدسة، بمشاركة عدد من الجهات الأمنية وشركة الكهرباء والهلال الأحمر، حملة ميدانية على مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية امتدادًا لحملة "وطن بلا مخالف".
وفي التفاصيل، بدأت الحملة الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل ليوم الاثنين، وانتهت مع ساعات الفجر من صباح يوم الثلاثاء. وشملت الحملة أحياء وادي جليل والمنصور - حارة يمن -وحوش بكر.
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد (189) مخالفًا لنظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية من جنسيات مختلفة، فيما جرى إعداد المحاضر اللازمة لهم، وتسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي.
وتولى مندوب شركة الكهرباء توثيق أرقام عدادات الكهرباء للمنازل التي كانت تؤوي مخالفين تمهيدًا لتطبيق العقوبات بحقهم.
شاهد.. حملة الفجر بمكة تضبط 189 شخصًا من المخالفين ومجهولي الهويةأحمد العبدالله الخليج 365 2019-02-26
نفَّذت الجهات الأمنية بقيادة شرطة العاصمة المقدسة، بمشاركة عدد من الجهات الأمنية وشركة الكهرباء والهلال الأحمر، حملة ميدانية على مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية امتدادًا لحملة "وطن بلا مخالف".
وفي التفاصيل، بدأت الحملة الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل ليوم الاثنين، وانتهت مع ساعات الفجر من صباح يوم الثلاثاء. وشملت الحملة أحياء وادي جليل والمنصور - حارة يمن -وحوش بكر.
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد (189) مخالفًا لنظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية من جنسيات مختلفة، فيما جرى إعداد المحاضر اللازمة لهم، وتسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي.
وتولى مندوب شركة الكهرباء توثيق أرقام عدادات الكهرباء للمنازل التي كانت تؤوي مخالفين تمهيدًا لتطبيق العقوبات بحقهم.
26 فبراير 2019 - 21 جمادى الآخر 1440
11:32 PM
جرى إعداد المحاضر اللازمة لهم وتسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي
نفَّذت الجهات الأمنية بقيادة شرطة العاصمة المقدسة، بمشاركة عدد من الجهات الأمنية وشركة الكهرباء والهلال الأحمر، حملة ميدانية على مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية امتدادًا لحملة "وطن بلا مخالف".
وفي التفاصيل، بدأت الحملة الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل ليوم الاثنين، وانتهت مع ساعات الفجر من صباح يوم الثلاثاء. وشملت الحملة أحياء وادي جليل والمنصور - حارة يمن -وحوش بكر.
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد (189) مخالفًا لنظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية من جنسيات مختلفة، فيما جرى إعداد المحاضر اللازمة لهم، وتسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي.
وتولى مندوب شركة الكهرباء توثيق أرقام عدادات الكهرباء للمنازل التي كانت تؤوي مخالفين تمهيدًا لتطبيق العقوبات بحقهم.
، شاهد.. حملة الفجر بمكة تضبط 189 شخصًا من المخالفين ومجهولي الهوية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حملة الفجر بمكة تضبط 189 شخصًا من المخالفين ومجهولي الهوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.