، "المغلوث" : هذا ما سينعكس على البنوك المحلية بعد ترخيص "الوزراء" لبنك "ستاندرد" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أنه سيُسهم في فتح فرص وظيفية للسعوديين ويعزز تطوير القطاع المالي

ينتظر المواطنون والمقيمون في المملكة الخدمات المصرفية التي سيقدمها بنك "ستاندرد تشارترد" للقطاع المصرفي، عقب موافقة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على الترخيص للبنك الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًا له، حيث يتوقع أن ينعكس على أداء البنوك المحلية من خلال المنافسة في تقديم منتجات لصالح العميل.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أهمية هذا القرار الذي صدر من مجلس الوزراء بالترخيص لبنك "ستاندرد تشارترد" بفتح فرع في المملكة، وتحدث عن إيجابية هذا القرار فيما يُسهم فيه في رفع الناتج المحلي من خلال تقديم برامج تمويلية لكل القطاعات بل سيدعم الحراك الاقتصادي من تقديم برامج تمويلية للشركات والمواطنين بل سيقدم منتجات تنافسية عن البنوك الأخرى المرخص لها والمحلية.

وأشار "المغلوث" إلى أن هذا الترخيص سيُسهم في فتح فرص وظيفية لأبناء الوطن وسيعزز تطوير القطاع المالي تماشيًا مع رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل وكذلك التنويع الاقتصادي وهاتان سياستان ماليتان، حيث تدعم البرامج المالية وتحفز الدخل للاستثمارات؛ بل سيقدم أفضل المنتوجات وآليات جديدة يحتاج إليها الشركات ورجال الأعمال حيث سيُسهم كذلك بإذن الله في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال "المغلوث" إن مثل هذه البنوك العالمية لديها الرغبة الجادة في أن يكون لها نصيب في الوجود بالمملكة لما تتمتع به المملكة من استقرار سياسي واقتصادي، بالإضافة إلى نجاح السياسة المالية التي تتبناها الدولة ممثلة بوزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي فضلاً عن الاستفادة من الطاقة البشرية السعودية في هذا المجال من خلال التوظيف داخل هذه البنوك الأجنبية وأن مثل هذا البنك يمتلك الخبرة الواسعة والقاعدة القوية من خلال انتشاره في أكثر من 70 دولة حول العالم وبالتالي تنعكس برامجه المالية والتمويلية بشكل إيجابي ومحفّز .