، "الأرصاد" تنبِّه نجران بعوالق ترابية تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل شرورة وحبونا وبدر الجنوب.. وتستمر حتى الثامنة صباحًا

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة وحبونا وبدر الجنوب، والأجزاء المجاورة لها.

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن الحالة تنتهي عند الساعة الثامنة من صباح غد الأربعاء.