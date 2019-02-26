، "الأرصاد" تنبِّه نجران بعوالق ترابية تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية ،

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نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة وحبونا وبدر الجنوب، والأجزاء المجاورة لها.
وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن الحالة تنتهي عند الساعة الثامنة من صباح غد الأربعاء.
"الأرصاد" تنبِّه نجران بعوالق ترابية تحدُّ من مدى الرؤية الأفقيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-26
نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة وحبونا وبدر الجنوب، والأجزاء المجاورة لها.
وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن الحالة تنتهي عند الساعة الثامنة من صباح غد الأربعاء.
26 فبراير 2019 - 21 جمادى الآخر 1440
11:31 PM
تشمل شرورة وحبونا وبدر الجنوب.. وتستمر حتى الثامنة صباحًا
نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة وحبونا وبدر الجنوب، والأجزاء المجاورة لها.
وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن الحالة تنتهي عند الساعة الثامنة من صباح غد الأربعاء.
، "الأرصاد" تنبِّه نجران بعوالق ترابية تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية ،
المصدر : الخليج 365
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