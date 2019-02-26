محمد بن مسعود - الدمام - بدأ بتعليم غير الناطقين باللغة العربية كرمت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة الشيخ حافظ محمد سليمان شفيع، المعلم بالمجمعات القرآنية الصباحية لغير الناطقين بالعربية، وذلك نظير خدمته لكتاب الله طوال 28 عاماً وهو في حلقات القرآن الكريم. بدأت علاقة "شفيع" (65 عاماً) مديراً لمجمع الشعيبي الصباحي القرآني لغير الناطقين بالعربية قبل 28 عاماً، وتحديداً عندما كان في سن 37 عاماً، عندما بدأ بتعليم الجالية الباكستانية كتاب الله عز وجل، وخلال هذه المسيرة التي تجاوزت الربع قرن تخرج من حلقاته مئات الحفاظ، منهم من نال مراكز متقدمة على مستوى محافظة جدة. "خيركم" تكرم "شفيع" بعد 28 عاماً قضاها في تعليم القرآن عبدالله الراجحي الخليج 365 2019-02-26 كرمت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة الشيخ حافظ محمد سليمان شفيع، المعلم بالمجمعات القرآنية الصباحية لغير الناطقين بالعربية، وذلك نظير خدمته لكتاب الله طوال 28 عاماً وهو في حلقات القرآن الكريم. بدأت علاقة "شفيع" (65 عاماً) مديراً لمجمع الشعيبي الصباحي القرآني لغير الناطقين بالعربية قبل 28 عاماً، وتحديداً عندما كان في سن 37 عاماً، عندما بدأ بتعليم الجالية الباكستانية كتاب الله عز وجل، وخلال هذه المسيرة التي تجاوزت الربع قرن تخرج من حلقاته مئات الحفاظ، منهم من نال مراكز متقدمة على مستوى محافظة جدة. Advertisements 26 فبراير 2019 - 21 جمادى الآخر 1440 11:25 PM بدأ بتعليم غير الناطقين باللغة العربية بدأ بتعليم غير الناطقين باللغة العربية كرمت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة الشيخ حافظ محمد سليمان شفيع، المعلم بالمجمعات القرآنية الصباحية لغير الناطقين بالعربية، وذلك نظير خدمته لكتاب الله طوال 28 عاماً وهو في حلقات القرآن الكريم. بدأت علاقة "شفيع" (65 عاماً) مديراً لمجمع الشعيبي الصباحي القرآني لغير الناطقين بالعربية قبل 28 عاماً، وتحديداً عندما كان في سن 37 عاماً، عندما بدأ بتعليم الجالية الباكستانية كتاب الله عز وجل، وخلال هذه المسيرة التي تجاوزت الربع قرن تخرج من حلقاته مئات الحفاظ، منهم من نال مراكز متقدمة على مستوى محافظة جدة. ، "خيركم" تكرم "شفيع" بعد 28 عاماً قضاها في تعليم القرآن ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "خيركم" تكرم "شفيع" بعد 28 عاماً قضاها في تعليم القرآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.