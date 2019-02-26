، استحداث خدمات جديدة في قسم المخ والأعصاب بـ"ولادة مكة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "مطر": زراعة جهاز استحثاث العصب الحائر لأول مرة

استمرارًا لسلسلة التطورات والإنجازات التي يشهدها مستشفى الولادة والأطفال بمكة، قام المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، بزيارة قسم العلوم العصبية يوم أمس الاثنين، وكان في استقباله مدير المستشفى الدكتور أحمد المحمادي، والمدير الطبي الدكتور هلال المالكي، ورئيسة قسم الأطفال الدكتورة فخرية مدني، وعدد من الأطباء الاستشاريين.

وأبانت رئيسة قسم العلوم العصبية استشارية الصرع وأعصاب الأطفال الدكتورة عبير مطر أن الهدف من هذه الزيارة الاطلاع على إنجازات القسم للعام الماضي، واستعراض الخطط المستقبلية لعام 2019م التي تتمثل في افتتاح وحدة مراقبة الصرع لدى الأطفال قريبًا بإذن الله.

وتابعت: أما إنجازاتنا فهي زارعة جهاز استحثاث العصب الحائر لأول مرة لأحد مرضانا، وذلك بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة. وتبدأ عملية برمجة الجهاز لديهم بالمرحلة الأولية للاطمئنان على نجاح العملية، ثم يرجع المريض لوحدتنا لاستكمال البرمجة لدينا بالقسم بواسطة استشارية الصرع دكتورة مديحة الحبيشي. وتتضمن خططنا لعام 2019 إدراج ست حالات إضافية لهذه العمليات، كذلك زيادة أعداد المرضى المستفيدين من التغذية الكيتونية التي قد بدأ القسم بتطبيقها منذ 2018، وقد أدت إلى تحسُّن كبير في نوبات تشنجات الأطفال الذين بدؤوا باستخدامها. وقد استقبلت عيادات قسم المخ والأعصاب بالمستشفى ٣٣١٨ حالة خلال عام 2018.

كما تخلل الزيارة عرض حالات بعض الأطفال الذين بدؤوا على هذه الأنواع من العلاجات غير الدوائية، وقد أظهروا تحسنًا في عدد نوبات الصرع ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن وحدة العلوم العصبية بمستشفى الولادة والأطفال بمكة هي الوحدة الوحيدة التابعة لوزارة الصحة على مستوى المنطقة الغربية التي تقدم خيارات العلاج غير الدوائي للأطفال المصابين بأنواع الصرع التي لا تتحسن بالرغم من استعمال نوعين أو أكثر من العقاقير التقليدية لعلاج الصرع.