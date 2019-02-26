محمد بن مسعود - الدمام - خلال زيارة تفقدية لابتدائية "الحشرج" شهدت تكريم المعلمين والطلاب تفقَّد مدير مكتب التعليم بتربة سعود بن محمد البقمي سير العملية التعليمية والتحصيل الدراسي بمدرسة الحشرج الابتدائية، واطلع على الفصول الدراسية، وكيفية حضور الحصص الدراسية لمعلمي المدرسة. وكرَّم مدير مكتب التعليم بتربة الفائزين بجائزة التميز للانضباط المدرسي لشهر جمادى الآخرة للمعلمين والطلاب والفصول، كما دشن العيادة الصحية بعد أن قُدمت له الخدمة العلاجية من أحد الطلاب بالمدرسة، وتمثلت في قياس "العلامات الحيوية"، بحضور المشرف التربوي فيصل سعد البقمي، ومدير المدرسة فواز بن راجح البقمي، ومنسوبي المركز الصحي بالحشرج. وانتهت الزيارة التفقدية بتوقيع عقد الشراكة المجتمعية بين مدرسة الحشرج الابتدائية والمركز الصحي بالحشرج. Advertisements شاهد.. مدير "تعليم تربة" يدشن العيادة الصحية.. و"طالب" يقيس له العلامات الحيوية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-26 تفقَّد مدير مكتب التعليم بتربة سعود بن محمد البقمي سير العملية التعليمية والتحصيل الدراسي بمدرسة الحشرج الابتدائية، واطلع على الفصول الدراسية، وكيفية حضور الحصص الدراسية لمعلمي المدرسة. وكرَّم مدير مكتب التعليم بتربة الفائزين بجائزة التميز للانضباط المدرسي لشهر جمادى الآخرة للمعلمين والطلاب والفصول، كما دشن العيادة الصحية بعد أن قُدمت له الخدمة العلاجية من أحد الطلاب بالمدرسة، وتمثلت في قياس "العلامات الحيوية"، بحضور المشرف التربوي فيصل سعد البقمي، ومدير المدرسة فواز بن راجح البقمي، ومنسوبي المركز الصحي بالحشرج. وانتهت الزيارة التفقدية بتوقيع عقد الشراكة المجتمعية بين مدرسة الحشرج الابتدائية والمركز الصحي بالحشرج. 26 فبراير 2019 - 21 جمادى الآخر 1440 11:19 PM خلال زيارة تفقدية لابتدائية "الحشرج" شهدت تكريم المعلمين والطلاب خلال زيارة تفقدية لابتدائية "الحشرج" شهدت تكريم المعلمين والطلاب تفقَّد مدير مكتب التعليم بتربة سعود بن محمد البقمي سير العملية التعليمية والتحصيل الدراسي بمدرسة الحشرج الابتدائية، واطلع على الفصول الدراسية، وكيفية حضور الحصص الدراسية لمعلمي المدرسة. وكرَّم مدير مكتب التعليم بتربة الفائزين بجائزة التميز للانضباط المدرسي لشهر جمادى الآخرة للمعلمين والطلاب والفصول، كما دشن العيادة الصحية بعد أن قُدمت له الخدمة العلاجية من أحد الطلاب بالمدرسة، وتمثلت في قياس "العلامات الحيوية"، بحضور المشرف التربوي فيصل سعد البقمي، ومدير المدرسة فواز بن راجح البقمي، ومنسوبي المركز الصحي بالحشرج. وانتهت الزيارة التفقدية بتوقيع عقد الشراكة المجتمعية بين مدرسة الحشرج الابتدائية والمركز الصحي بالحشرج. ، شاهد.. مدير "تعليم تربة" يدشن العيادة الصحية.. و"طالب" يقيس له العلامات الحيوية ،

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