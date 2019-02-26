بسبب تهور سائق.. مصرع شاب دهسا بالأحساء

شهدت محافظة الأحساء حادثة مأساوية عصر أمس الاثنين، حيث تعرض ” شاب ” للدهس من قبل سائق متهور بشارع الملك فهد في ” الهفوف ” .
وعن تفاصيل الحادثة، دهست سيارة من نوع ” فان ” شابًا كان يخطو بجانب الرصيف، ليسارع المتواجدين بنقل الشاب إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة فور وصوله ، وفر الجاني هاربًا.
وعن ذلك، صرح مفوض السفارة المصرية بالأحساء علي عويس، أن ” الشاب ” من الجنسية المصرية، وكان يعمل بمتجر للتكييف، مشيرًا إلى أن السفارة المصرية تُتابع إجراءات نقل جثمانه لمصر.
وأعرب ” عويس ” عن شكره لتفاعل الجهات المعنية بالأحساء؛ لإسراع نقل جثمان ” الشاب ” إلى موطنه.
يُذكر أنه تم التعميم على السيارة وجاري البحث عن سائقها ، الذي فر هاربًا من موقع الحادث.
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