بسبب تهور سائق.. مصرع شاب دهسا بالأحساء

شهدت محافظة الأحساء حادثة مأساوية عصر أمس الاثنين، حيث تعرض ” شاب ” للدهس من قبل سائق متهور بشارع الملك فهد في ” الهفوف ” .

وعن تفاصيل الحادثة، دهست سيارة من نوع ” فان ” شابًا كان يخطو بجانب الرصيف، ليسارع المتواجدين بنقل الشاب إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة فور وصوله ، وفر الجاني هاربًا.

وعن ذلك، صرح مفوض السفارة المصرية بالأحساء علي عويس، أن ” الشاب ” من الجنسية المصرية، وكان يعمل بمتجر للتكييف، مشيرًا إلى أن السفارة المصرية تُتابع إجراءات نقل جثمانه لمصر.

وأعرب ” عويس ” عن شكره لتفاعل الجهات المعنية بالأحساء؛ لإسراع نقل جثمان ” الشاب ” إلى موطنه.

يُذكر أنه تم التعميم على السيارة وجاري البحث عن سائقها ، الذي فر هاربًا من موقع الحادث.