النائب العام يؤكد على أهمية التفتيش والمتابعة في تكريس مبدأ العدالة الجنائية

أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب على أهمية أعمال التفتيش والمتابعة، لتكريس مبدأ العدالة الجنائية والوقوف على مكامن الخلل ومواضع العلل ومواطن الضعف في الأعمال ورصدها، والحرص على تشخيصها تمهيداً لتقويمها، بما يضمن تلافيها وتجنب تكرارها، مما يسهم في تطوير إجراءات العمل لدى فروع النيابة العامة.

وأشار، في اجتماع أعضاء النيابة العامة، إلى أهمية تطوير آليات العمل بما في ذلك معاملاته الإجرائية، وضرورة العمل الحثيث الضامن لتوفير بيئة العمل مثالية، من خلال تضمين التقارير وصفاً شاملاً عن كل فرع أو دائرة والإجراءات المتعبة فيه، مع تبيان مواطن القوة والضعف وتقديم التوصيات بشأنها.

ونوه المعجب إلى أنه ليس الهدف هو تتبع الأخطاء ورصدها وتسجيلها، بل الهدف هو تقويمها، والحث على أداء الأعمال بكل تفانٍ واقتدار، وتصحيح الأخطاء أو القصور، إن وُجدت.

وشدّد النائب العام على أن النيابة تحرص على أن يكون أعضاء النيابة مثالاً يُحتذى في الأمانة والأخلاق الكريمة والجدية والانضباط في العمل، وتوظيف المهارات والمعارف التي اكتسبوها في أداء هذه الأمانة، مما ينعكس على جودة أعمالهم.