

.

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطن ظهر بمقطع فيديو وهو يتحرش بامرأة في أحد مطاعم بالرياض.

وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله تحرش أحد الأشخاص جسدياً بامرأة بأحد المطاعم بمدينة الرياض، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن كشف هويته والقبض عليه وهو (مواطن في العقد الثالث من العمر). وأضاف التويجري أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرياض تقبض على مواطن ظهر بهذا المقطع وهو يتحرش بامرأة في مطعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.