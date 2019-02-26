بالصور.. إزالة 7 مواقع عشوائية مخالفة لتداول مواد البناء بالطائف

تحفظت على 3 آليات ومعدات ثقيلة..
نفدت أمانة محافظة الطائف، مُمثلة في بلدية غرب الطائف الفرعية، اليوم الثلاثاء، حملة رقابية لمعالجة التشوهات البصرية بحي الوسام.
وشملت الحملة الرقابية، مصانع البلك ومواقع بيع مواد البناء المخالفة، وإزالة الهناجر وغرف الصفيح العشوائية المخالفة.
وأشارت أمانة الطائف، إلى أن الحملة تأتي لمعالجة المشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري؛ لمنع التجاوزات وضبط المحلات المخالفة.
وتابعت الأمانة: «أزالت الحملة آليات الفرع غرف الصفيح ومصانع البلك المخالفة، والتي بلغت سبعة مواقع والتحفظ على ثلاث آليات ومعدات ثقيلة».
وأوضحت أمانة الطائف، أن الحملة تعاملت مع الأراضي الفضاء والتي استغلها مخالفون بعمل أسواق عشوائية لبيع الإسمنت والبطحاء ومواد البناء المختلفة؛ ما تسبب في إلحاق الضرر بالسكان والبيئة وتشويه للمظهر العام وإتلاف للطبقات الاسفلتية والمرافق واستغلال الأراضي دون وجه حق.
كما تعامل مراقبو البلدية الفرعية مع أصحاب المعدات الثقيلة التي استغلت الشوارع والأراضي الفضاء كأماكن للتمركز، بإلزامهم بإزالتها فورًا وأخذ التعهدات عليهم لعدم عودة الآليات للموقع.
وأوضحت أمانة الطائف، أنها أنذرت أصحاب المعامل والمخالفين لإخلاء المواقع ومزاولة المهن بالشكل الصحيح، كما شاركت قوة أمنية في الحملة.
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