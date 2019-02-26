سحب ممطرة وانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.. الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس الغد، الأربعاء، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة، مصحوبًا برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية.

وأشارت هيئة الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الشرقية والرياض والقصيم وحائل، والأجزاء الشرقية لمناطق: المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة.

وأضافت أن السماء ستكون غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق، وكذلك على مرتفعات: عسير وجازان ونجران.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي، بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

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في السياق ذاته، وجَّه المهتم بالأحوال الجوية والظواهر الفلكية، أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، نصيحة للراغبين في الكشتة أو السفر مساء الخميس المقبل، بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية؛ بأخذ الحيطة والحذر بسبب الرياح المتوقعة المثيرة للأتربة.

وقال الصخري عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: إنه في يوم الجمعة المقبلة قد تهب رياح مثيرة للغبار نواحي الجوف ورفحاء، وقد تتشكل منها موجة غبار تتجه نحو الحفر والصمان والشرقية وربما منطقة الرياض.

وأضاف الصخري قائلًا: «لا أنصح بالكشتات ولا السفر مساء الخميس 23 جمادى الآخرة، نواحي منطقتي الجوف والحدود الشمالية بسبب الرياح المثيرة للأتربة المتوقعة بإذن الله».

وحول طقس الغد، الأربعاء، أشار الصخري إلى أنه متوقع فرص أمطار متفاوتة بدءًا من الأربعاء وحتى فجر الخميس، على أجزاء من وسط منطقة المدينة المنورة، وجنوب غرب إلى جنوب منطقة حائل، وأجزاء من منطقة القصيم، ومنطقة الرياض خصوصًا غربها إلى شمالها، وقد تشمل الفرصة مدينة الرياض، وأجزاء من المنطقة الشرقية.

ودرجات الحرارة على بعض مدن المملكة، غدًا الأربعاء، كالتالي: