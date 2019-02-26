أمير مكة يستقبل وفد «ولاء لوطن العطاء» بالطائف ويشيد بدورها في تعزيز الانتماء

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، وفد «مبادرة ولاء لوطن العطاء» من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف.

وتقدم الوفد، المدير العام للتعليم طلال اللهيبي، ومساعدوه للشؤون التعليمية والخدمات المساندة، ومدير إدارة التوجيه والإرشاد، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، بالإضافة إلى عدد من الطلاب .

واستمع أمير مكة، إلى شرح عن المبادرة وأهدافها الرامية إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء لدى الطلاب، وتعريفهم بالجهود التي تبذلها الدولة في سبيل رفاهية المواطنين وتنمية الوطن، بالإضافة إلى تحقيق الأمن والرخاء لهم ولكل مَن يعيش بينهم.

Advertisements

كما تهدف مبادرة «ولاء لوطن العطاء»، إلى تعريف الطلاب بأساليب النقد الهادف البعيد عن المبالغة وأساليب الحوار البنّاء، وتقديم القدوة الجيدة لهم من خلال عرض السلوكيات الإيجابية التي تنم عن الشعور بالمسؤولية تجاه البيت أو الشارع أو العائلة، وإتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في خدمة المجتمع والمساهمة في بنائه .

وقدم المدير العام للتعليم طلال اللهيبي، تقريرًا عن المبادرة وأهدافها وآلية تنفيذها، كما قدم درعًا تذكاريًّا يحمل شعار المبادرة، إهداء لسمو أمير مكة .

وأشاد أمير مكة، بالمبادرة ودورها في تعزيز قيم الانتماء لدى الطلبة، مُقدمًا شكره لتعليم الطائف والقائمين على المبادرة.

والمبادرة استفاد منها أكثر من 100 ألف طالب وطالبة من خلال الورش والفعاليات التي ضمنتها خطط المبادرة من برامج إرشادية مهارية وزيارات خارجية؛ لتعزيز الانتماء والولاء للوطن في نفوس الطلاب بالإدارة العامة للتعليم بالطائف.