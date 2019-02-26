«صحتك في مشيك».. فعالية تنظمها مؤسسة «تقاعد جازان» الجمعة المقبل

تُنظم المؤسسة العامة للتقاعد بجازان، مساء يوم الجمعة الموافق ٢٤ / ٦ / ١٤٤٠هـ، وبالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، ومشاركة فريق من هايكنج السعودية فعالية رياضية تحت شعار «صحتك في مشيك».

وحددت المؤسسة، مسار البرنامج على امتداد الكورنيش الشمالي بمدينة جيزان لمسافة تقدر بنحو ٣ كلم تكون فيه نقطة الانطلاق من بداية الكورنيش ومسار على امتداد الساحل ثم العودة لنقطة الانطلاق.

وتهدف المؤسسة العامة للتقاعد بجازان، من هذه الفعالية إلى التشجيع على ممارسة الرياضة والتعريف بالفوائد الصحية لرياضة المشي.

Advertisements

ووجهت المؤسسة، الدعوة للجميع لحضور الفعالية والمشاركة، وخاصة المتقاعدين وكبار السن.

وتشهد فعالية «صحتك في مشيك»، مشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية وتشرف الهيئة العامة للرياضة على البرنامج الرياضي؛ حيث تسهم بحكام ومدربين لشرح طريقة وآلية المشي الصحي.

كما يُشارك في الفعالية «هايكنج السعودية»؛ لتقديم نماذج وخبرات وتجارب مميزة لأعضاء الهايكنج في رياضة المشي.

وتتضمن الفعالية معرض لمساكن المؤسسة العامة للتقاعد وعدد من الأنشطة المصاحبة منها ركن خاص للرسم الحر وركن لجمعية الإحسان الطبية وتشتمل المناسبة على برنامج ثقافي وترفيهي وقد رصدت الجهة المنظمة عددًا من الجوائز القيِّمة للمشاركين والحضور.