بالصور.. تدشين نظام «ميدان» للمساهمة في مبادرة التحول إلى «مكة الأذكى»

دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته مقر أمانة العاصمة المقدسة، نظام (ميدان) الذي يعنى بالرقابة الميدانية الإلكترونية للبلديات الفرعية والإدارات ذات العلاقة، للارتقاء بالخدمات البلدية الإلكترونية، بما يحقق الأهداف الوطنية ضمن مبادرة التحول إلى «مكة الأذكى»، إحدى مبادرات ملتقى مكة الثقافي لهذا العام.

واطّلع نائب أمير مكة المكرمة، خلال الزيارة، على أبرز المشاريع البلدية والخطط والبرامج والتي سيتم تنفيذها خلال العام الحالي 1440 هـ.

كما استمع الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، إلى نبذة عن أعمال أمانة العاصمة المقدسة، المتمثلة في الوكالات والإدارات المركزية والبلديات الفرعية وبرامج التحول البلدي ومبادراتها لخدمة العملاء، التي قدمها أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص.

والتقى الأمير بدر بن سلطان, خلال الزيارة، رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، كما تسلم تقريرًا عن إنجازات المجلس منذ بداية دورته الحالية والخطط المستقبلية، كما اطلع على اقتراحات المجلس والاجتماعات واللقاءات التي عُقدت مع الجهات ذات العلاقة وأبرز المبادرات الاجتماعية التي تخدم أهالي مكة المكرمة.

ويأتي تفعيل نظام (ميدان) إسهامًا في تحسين جودة الحياة في العاصمة المقدسة، وبناء منظومة تقنية ذكية متكاملة لتحسين المستوى الرقابي.

وقال مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالأمانة المهندس طلال يماني، في وقت سابق، إن نظام (ميدان) الإلكتروني سيطبق في مرحلته الأولى على مجموعة من البلديات الفرعية وبعض الإدارات المركزية ذات العلاقة، وسيتم العمل على تفعيل جميع البرامج التقنية لتكون ضمن منظومة رقابية موحدة لتحسين آلية الرقابة والتفتيش.

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بدوره، أوضح مدير مشروع الرقابة الميدانية (ميدان) المهندس محمد فرج، أن النظام يهدف إلى توحيد جميع الأعمال الرقابية البلدية وجعلها إلكترونية، مما يساعد على ضبط المخالفات بشكل دقيق، وتعزيز الشفافية وثقة المجتمع بالرقابة وزيادة الإيرادات البلدية، وضبط الجودة في المنشآت وتطوير إجراءات العمل ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.

من جهة أخرى، ترأس أمير مكة الأمير خالد الفيصل، وبحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة الحج المركزية لاستعراض أعمال الجهات خلال موسم العمرة واستعدادها لشهر رمضان المقبل.

ووجَّه أمير مكة خلال الاجتماع، مديري القطاعات أعضاء لجنة الحج المركزية، بالوقوف ميدانيًا على الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن وعدم الاعتماد على التقارير المكتوبة، وتحفيز وتشجيع العاملين في الميدان.

من جانبها، قدمت وزارة الحج والعمرة، تقريرًا عن استعداداتها لموسم العمرة، تضمن: المهام والأعمال المطلوبة لاكتمال جاهزية المسجد الحرام وساحاته ومرافقه للتعامل مع الكثافة المتوقعة خلال الموسم، وتوقعت الوزارة أن يبلغ عدد المعتمرين للعام الحالي أكثر من 7.5 مليون معتمر بزيادة 10% عن العام الماضي.

بينما قدمت أمانة العاصمة المقدسة خطتها لموسم رمضان، تضمنت: حشد قرابة 12 ألف موظف وعامل، وتجهيز 876 معدّة لأعمال النظافة العامة، ومراقبة المحلات التجارية، ومتابعة وصيانة 58 نفقًا، وتعزيز دور البلديات الفرعية بـ400 مراقب مؤقت.

كما استعرضت لجنة الحج المركزي، خلال الاجتماع، الحلول الذكية الخاصة بتوثيق عمليات إسكان المعتمرين، والبدء في عملية أتمتة إجراءات خدمات المعتمرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة