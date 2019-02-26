السعودية اليوم / سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُبعد مواطنة مقدسية عن الأقصى 6 أشهر



القدس المحتلة 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم إبعاد مواطنة مقدسية 6 أشهر عن المسجد الأقصى.

وأوضحت مصادر فلسطينية في القدس، أن شرطة الاحتلال سلّمت المعلمة المقدسية هنادي الحلواني قرارًا بإبعادها عن المسجد الأقصى المبارك ومداخله وأبوابه وأروقته لمدة 6 أشهر.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأربعاء الماضي، المقدسية الحلواني عقب اقتحام منزلها في مدينة القدس المحتلة، واقتادتها إلى أحد مراكز التوقيف والاعتقال في المدينة للتحقيق معها.

// انتهى //

22:07ت م

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القدس المحتلة 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم إبعاد مواطنة مقدسية 6 أشهر عن المسجد الأقصى.وأوضحت مصادر فلسطينية في القدس، أن شرطة الاحتلال سلّمت المعلمة المقدسية هنادي الحلواني قرارًا بإبعادها عن المسجد الأقصى المبارك ومداخله وأبوابه وأروقته لمدة 6 أشهر.وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأربعاء الماضي، المقدسية الحلواني عقب اقتحام منزلها في مدينة القدس المحتلة، واقتادتها إلى أحد مراكز التوقيف والاعتقال في المدينة للتحقيق معها.// انتهى //22:07ت م0309

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