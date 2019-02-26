شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع أمام الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26/2/2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- ارتفع سعر الدولار الكندي مقابل الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وتباين أداء باقي العملات الجنبية لتصبح وفقا لأخر تحديث كالتالي: الدرهم الإماراتي 3.6726 0.0

الدولار الأسترالي 0.7865 0.18

الدينار البحريني 0.37683 0.05

الدولار الكندي 1.2827 0.03

الفرنك السويسري 0.9496 -0.1

اليوان الصيني 6.3274 0.2

الجنيه المصري 17.56 -0.06

اليورو 1.2301 0.26

الاسترليني 1.389 1.29

الدينار الأردني 0.709 0.03

الدينار الكويتي 0.30012 -0.01

الدرهم المغربي 9.1967 -0.19

الريال العماني 0.38496 0.01

الريال القطري 3.64 -0.01

الدولار الكندي يرتفع أمام الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26/2/2019



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