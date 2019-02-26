السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة والبرنامج السعودي للتنمية وإعادة إعمار اليمن ينظمان في جنيف فعالية خاصة عن المساعدات الإنسانية في اليمن

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:39 مساءً, 26 فبراير 2019 م المناطق - واس نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, بالتنسيق مع البرنامج السعودي للتنمية وإعادة إعمار اليمن, فعالية خاصة عن توجيه المساعدات في اليمن والتعريف بجهود المملكة فيها وبناء قدرات المؤسسات الحكومية وتعزيز الهياكل المحلية لتقديم الخدمات وتعزيز استدامتها وإيجاد فرص العمل وتحسين سبل العيش، وذلك على هامش مؤتمر المانحين الخاص باليمن المنعقد في مدينة جنيف.

وقدم معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة, عرضًا عن الجهود التي قامت بها المملكة ممثلة بالمركز في سبيل تمكين المنظمات الإنسانية اليمنية الحكومية وغير الحكومية و بناء قدراتها لمساعدة الشعب اليمني الشقيق.

وأشار معاليه إلى الدور الذي تؤديه المنظمات المحلية اليمنية في تخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

بدورها تناولت معالي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي, أبرز تحديات المنظمات المحلية في اليمن وهي الصعوبات الإدارية و التدريبية، مبينة أنه من المناسب بناء المنظمات اليمنية على أسس نموذجيه مطابقة لبناء المنظمات الإنسانية الدولية.



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